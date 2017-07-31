Тренер по тяжелой атлетике Азизбек Куйкеев выступит на чемпионате Европы

Кыргызстанец Азизбек Куйкеев примет участие в чемпионате Европы среди ветеранов по тяжелой атлетике, который пройдет с 12 по 19 августа в городе Халмстад (Швеция). Об этом сообщили в Дирекции по олимпийским видам спорта.

Как отмечается, тяжелоатлет проверит свои силы среди участников в возрастной категории 50-54 лет и поборется за медали в весе до 77 кг.

Отметим, Куйкеев ранее работает тренером Республиканской школы олимпийского резерва (РСДЮШОР) по тяжелой атлетике, который сейчас реорганизован СДЮСШОР "Ынтымак".

Он не раз выступал в состязаниях среди ветеранов и является чемпионом мира среди мастеров 2013 года и серебряным призером 2014 года, становился вторым на Кубке мира 2014 года и 2016 года. Также он является судьей международной категории по тяжелой атлетике. В последний раз, в марте этого года, Куйкеев выиграл бронзу чемпионата России.