Итого 59. Еще шестеро подали документы в ЦИК

В Центризбирком поступили заявления от шести претендентов на пост главы Кыргызстана о выдвижении своей кандидатуры на выборах. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Документы подали:

Камил Токтобаев. Родился 23 июля 1953 года, пенсионер. Роман Ремнев. Родился 4 мая 1983 года, правозащитник. Аскарбек Абышкаев. Родился 6 сентября 1964 года, советник генерального директора ОсОО "Киргизпромтезнология". Советбек Абыкулов. Родился 1 ноября 1954 года, ведущий специалист Департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР. Бакыт Керимбеков. Родился 7 июля 1961 года, президент федерации пауэрлифтинга Кыргызской Республики. Марат Мергенов. Родился 25 октября 1965 года, частный адвокат.

Таким образом, к настоящему моменту заявление о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах подали 48 человек: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева, Казыбек Шайымбетов, Муканбай Айманбаев, Эрнис Зарлыков, Акбаралы Айтикеев, Темиркул Омуралиев, Талгатбек Кожогулов, Полотбек Кенжекулов, Акылбек Мансуров, Марат Иманкулов, Омурбек Болтуруков, Камил Токтобаев, Роман Ремнев, Аскарбек Абышкаев, Советбек Абыкулов, Бакыт Керимбеков, Марат Мергенов.

Еще 11 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова, Темирбека Асанбекова, Турата Акимова и Каната Исаева представили их партии.

Таким образом, на участие в выборах президента КР претендуют 59 человек.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.