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Джордж Клуни выделит $2,25 млн на образование для детей сирийских беженцев

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Американский актёр Джордж Клуни вместе со своей женой Амалией заявили, что намерены выделить $2,25 млн на развитие образовательных учреждений для трёх тысяч детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане, передает RT.

"Тысячи молодых сирийцев рискуют остаться непродуктивной частью общества. Формальное образование может помочь им - это наша цель, мы не хотим потерять целое поколение только потому, что им не повезло родиться в неподходящее время и в неподходящем месте", - говорится в заявлении фонда Clooney Foundation for Justice, принадлежащего семье актёра.

Кроме того, в проекте развития образования участвуют компании Google и HP, которые обеспечат технологическую поддержку учебных заведений.

URL: http://www.vb.kg/364139
Теги:
благотворительность, дети, образование, Сирия, беженцы
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