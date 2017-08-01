Джордж Клуни выделит $2,25 млн на образование для детей сирийских беженцев

Американский актёр Джордж Клуни вместе со своей женой Амалией заявили, что намерены выделить $2,25 млн на развитие образовательных учреждений для трёх тысяч детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане, передает RT.

"Тысячи молодых сирийцев рискуют остаться непродуктивной частью общества. Формальное образование может помочь им - это наша цель, мы не хотим потерять целое поколение только потому, что им не повезло родиться в неподходящее время и в неподходящем месте", - говорится в заявлении фонда Clooney Foundation for Justice, принадлежащего семье актёра.

Кроме того, в проекте развития образования участвуют компании Google и HP, которые обеспечат технологическую поддержку учебных заведений.