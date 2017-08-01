Facebook отключил искусственный интеллект из-за "собственного языка"

Компания Facebook была вынуждена закрыть одну из своих систем искусственного интеллекта после того, как программисты обнаружили, что боты стали общаться не на английском, а на собственном, непонятном людям языке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Tech Times.

Издание отмечает, что собственный язык был создан искусственным интеллектом для того, чтобы быстрее и проще обмениваться информацией. После этого Facebook отключил часть системы и перепрограммировал других ботов, чтобы они могли общаться только на английском языке.

Ранее, 24 июля, основатель Facebook Марк Цукерберг не согласился с утверждением основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который заявил, что искусственный интеллект является "фундаментальной угрозой для всего человечества".

"Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а предсказывать конец света - очень безответственно", - сказал Цукерберг.

В середине июля Маск во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов США заявил, что искусственный интеллект является "фундаментальной угрозой для человечества". "ДТП, авиакатастрофы, некачественные лекарства и плохая еда такими не являются", - подчеркнул бизнесмен.

Маск добавил, что ему доступны передовые технологии, связанные с развитием и внедрением искусственного интеллекта. По его словам, то, что он видит, заставляет его думать, что людям на самом деле стоит беспокоиться на эту тему.

Маск подчеркнул, что считает необходимым регулировать разработки искусственного интеллекта на государственном уровне. Он также выступил за искусственное ограничение скорости, с которой такие технологии распространяются. По его словам, "просто реагировать" на достижения в этой области недостаточно, потому что однажды может выясниться, что уже поздно.