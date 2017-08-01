На оставившую новорожденного в туалете мать возбуждено уголовное дело

В отношении женщины, которая оставила ребенка в туалете, возбуждено уголовное дело. Об этом "ВБ" сообщили в столичном ГУВД.

Дело возбуждено по статье 28-100 УК КР "Покушение на преступление". В настоящий момент проводятся поиски женщины.

Напомним, вчера, 31 июля, в 11.30 по линии скорой медицинской помощи в Городскую детскую клиническую больницу Станции скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) г. Бишкек доставлена новорожденная девочка (вес 3,396 кг), которая была обнаружена в туалете в жилмассиве Арча-Бешик.

Главный врач Городской детской клинической больницы Талант Омурбеков рассказал "ВБ", что состояние ребенка значительно улучшилось. Сейчас наблюдается положительная динамика, судорог нет - это говорит о том, что нет проблем с головным мозгом. По всем признакам состояние удовлетворительное.

Врачи сутки боролись за жизнь ребенка, и наконец-то начали кормить. Также главврач поделился, что девочка доношенная, видимых патологий и пороков нет.