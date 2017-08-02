В Москве псевдопатриоты избили парня. Он гулял с девушкой-кыргызкой

Опубликовано видео избиения парня неизвестной национальности в Москве (Россия).

Как сообщается на сайте "Кабарлар", его избивают "патриоты" за то, что он гулял с девушкой кыргызской национальности.

На видео голос за кадром выражается нецензурно и спрашивает у избитого имя девушки, с которой он гулял. А также насильник использует электрошокер, попутно избивая его.

Отметим, это не единичный случай, ранее также публиковались видео, на которых "патриоты" запечатлели свои издевательства над трудовыми мигрантками-кыргызками, находящимися в России, обвиняя их в неподобающем поведении и в связях с мужчинами других национальностей. Заставляя жертв раздеваться донага, жестоко избивая их, даже угрожая ножами и электрошокерами, преступники требовали, чтобы несчастные громко называли свои имена и фамилии, место постоянного проживания.