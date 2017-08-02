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В Оше началась тотальная проверка документов

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Мэрия города Оша поручила квартальным комитетам начать проверку паспортов граждан. По словам завотделом соцразвития муниципалитета Салтанат Амановой, проверка пройдет в рамках республиканской информационной кампании "100 дней против торговли людьми".

"Среди нас много мошенников. Они прикрываются наличием бизнеса, на деле занимаются неизвестно чем. Нужно проверить каждого человека, паспорта, чем он занимается", - сказала она.

Накануне в Оше стартовала кампания "100 дней против торговли людьми". Организаторы отмечают, что среди абитуриентов из сел, не сумевших поступить в вузы, высока вероятность оказаться в трудовом и сексуальном рабстве за рубежом.

По официальным данным, в прошлом году были вызволены из рабства 175 кыргызстанцев. Половина из них - молодые женщины. Но по этим фактам было возбуждено всего 10 уголовных дел, так как жертвы рабства чаще всего не обращаются в правоохранительные органы.

URL: http://www.vb.kg/364209
Теги:
Ош, торговля людьми
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