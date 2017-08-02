Силами воздушной обороны спасен альпинист, гражданин Германии

31 июля Силами воздушной обороны проведена спасательная операция с вылетом в район пика Ленина Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС КР.

Экипаж в составе командира капитана Д. Давитакунова, летчика-штурмана лейтенанта Н. Зарылбекова, борт-техника капитана Э. Кабылбаева доставил в г. Ош альпиниста, гражданина Федеративной республики Германия, с травмами различной степени тяжести, полученными при восхождении.

Особых осложнений при выполнении спасательной операции не возникло – пострадавший спортсмен был вывезен с площадки Ачык-Таш у подножья пика Ленина на высоте около 4000 метров. Вся операция заняла около получаса, состояние пострадавшего стабильное. Экипаж находился на боевом дежурстве в Южном регионе.

"Вылеты выполняются на вертолетах МИ-8 МТВ высококвалифицированными летчиками, имеющими практический опыт посадки на различных высокогорных площадках. Спасательные операции обычно проходят в сложных погодных условиях, их проведение сопряжено с риском и требует от летчиков высокого уровня профессиональной подготовки и выучки. В среднем экипажи Сил воздушной обороны проводят от 20 до 30 спасательных операций ежегодно", - сообщили в пресс-службе ГШ ВС КР.