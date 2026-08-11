Кыргызстанцев предупредили о поддельных сайтах "tolom.kg"

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики предупредила граждан о мошеннических сайтах, которые имитируют официальный сервис "tolom.kg". Злоумышленники рассылают SMS о якобы имеющихся штрафах за нарушение ПДД и предлагают перейти по ссылке для их оплаты.

В ведомстве подчеркнули, что официальный сервис "tolom.kg" предназначен исключительно для проверки наличия штрафов. Он не принимает платежи и не запрашивает реквизиты банковских карт.

По данным Генпрокуратуры, мошенники используют сайты-двойники tolom.p4zr.top, tolom.a7km.top и tolom.pw. На этих ресурсах пользователям предлагают ввести номер банковской карты, CVC/CVV-код и код подтверждения из SMS. Передача этих данных может привести к хищению денежных средств.

Генеральная прокуратура призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, полученным в SMS и других сообщениях, и не вводить банковские данные на сторонних ресурсах.

Проверять наличие штрафов следует только через официальный сайт "tolom.kg", государственные порталы или официальные мобильные приложения банков.

При выявлении фактов мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.