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Кыргызстанцев предупредили о поддельных сайтах "tolom.kg"

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- Назгуль Абдыразакова
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Генеральная прокуратура Кыргызской Республики предупредила граждан о мошеннических сайтах, которые имитируют официальный сервис "tolom.kg". Злоумышленники рассылают SMS о якобы имеющихся штрафах за нарушение ПДД и предлагают перейти по ссылке для их оплаты.

В ведомстве подчеркнули, что официальный сервис "tolom.kg" предназначен исключительно для проверки наличия штрафов. Он не принимает платежи и не запрашивает реквизиты банковских карт.

По данным Генпрокуратуры, мошенники используют сайты-двойники tolom.p4zr.top, tolom.a7km.top и tolom.pw. На этих ресурсах пользователям предлагают ввести номер банковской карты, CVC/CVV-код и код подтверждения из SMS. Передача этих данных может привести к хищению денежных средств.

Генеральная прокуратура призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, полученным в SMS и других сообщениях, и не вводить банковские данные на сторонних ресурсах.

Проверять наличие штрафов следует только через официальный сайт "tolom.kg", государственные порталы или официальные мобильные приложения банков.

При выявлении фактов мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.


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URL: https://www.vb.kg/460767
Теги:
Генеральная прокуратура, мошенничество, Кыргызстан, деньги
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