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В Португалии самолёт сбил насмерть двух человек на пляже

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Одномоторный самолёт совершил аварийную посадку на пляже недалеко от Лиссабона. Во время приземления он насмерть сбил 56-летнего мужчину и восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News и власти.

Отмечается, что в момент происшествия на популярном пляже в Капарике находились сотни человек, некоторые успели убежать с пляжа до приземления, другие бросились в море, чтобы избежать столкновения с самолётом.

По словам очевидцев, самолёт перевозил двух человек. Перед приземлением он летел очень низко и неуверенно. Причиной этому могло быть сломанное левое крыло.

Пилоты и двое пассажиров в результате инцидента не пострадали.

URL: http://www.vb.kg/364233
Теги:
авиация, Португалия
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