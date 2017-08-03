Госдеп призвал граждан США покинуть Северную Корею до 1 сентября

Госдепартамент США призвал американцев, которые находятся в КНДР, покинуть страну до 1 сентября, сообщает РБК со ссылкой на Reuters и заявление Госдепа.

"Тем, кто находится в Северной Корее по паспорту США необходимо покинуть страну до того, как вступит в силу ограничение на поездки американцев в КНДР 1 сентября", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что американские граждане не смогут вылететь в КНДР, поскольку их паспорта для поездок в эту страну больше не будут действовать. Если госсекретарь США Рекс Тиллерсон не отменит или не продлит запрет, то он будет действовать на протяжении года, говорится в заявлении. Исключение составят поездки журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и тех, кто направляются в КНДР "в национальных интересах" США.

США ввели запрет на поездки своих граждан в КНДР 21 июля. Ранее о планах американских властей запретить поездки в эту страну сообщал Reuters со ссылкой на две туристические компании, которые организуют поездки туристов в Северную Корею. По информации туристической компании Young Pioneer Tours, американский гражданин, который нарушит запрет, может лишиться паспорта.

В июне власти КНДР "из гуманитарных соображений" освободили студента из США Отто Вомбиера, приговоренного к 15 годам лагерей за кражу агитационного плаката. Young Pioneer Tours, по информации Reuters, организовывала поездку студента в Северную Корею. Вомбиера вывезли из страны в состоянии комы. Через несколько дней после этого он умер, не приходя в сознание.

Как утверждали власти Северной Кореи, во время заключения студент заболел ботулизмом, а в кому он впал после приема снотворного. Американские врачи не нашли у Вомбиера признаков ботулизма.

В конце июня президент США Дональд Трамп по итогам заявил, что власти страны разрабатывают экономические и дипломатические меры в отношении Пхеньяна. Глава государства отметил, что ядерная программа КНДР требует "решительного ответа". Он также подчеркнул, что терпение США "иссякло".