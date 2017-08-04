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Бизнесмены КР могут показать свой потенциал на форуме "Евразийская неделя"

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ВБ

С 24 по 26 августа 2017 года в городе Астане (Казахстан) пройдет международный форум "Евразийская неделя".

Мероприятие пройдет на полях ЭКСПО-2017. В качестве основного фокуса форума была выбрана тема модернизации экономики Евразийского экономического союза, способствующей развитию четырех свобод, а также экспортного потенциала интеграционного объединения.

В ходе симпозиума планируется обсуждение актуальных прикладных вопросов экономического развития в условиях глобальных вызовов, углубления интеграции на пространстве ЕАЭС, создания инструментов поддержки кооперации и экспорта.

Деловая часть форума включает 28 дискуссионных и экспертных сессий. Открывающее пленарное заседание будет посвящено вопросам конкурентоспособности в меняющемся мире, обсуждению разнообразных подходов к индустриальному совершенствованию.

В целях активизации взаимодействия бизнеса будет организована экспозиция, посвященная экспортным возможностям ЕАЭС.

Отечественным предпринимателям, желающим рассказать о своей продукции в рамках выставочного форума "Евразийская неделя", необходимо обратиться в Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР.

URL: http://www.vb.kg/364257
Теги:
бизнес, Казахстан, экспорт, ЕАЭС
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