В США предложили отказаться от визовой лотереи

Иммиграционный законопроект RAISE, предложенный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает отказ от визовой лотереи. Об этом, как пишет Лента.ру сообщается на официальной странице сенатора-республиканца Тома Коттона (Tom Cotton), одного из авторов документа.

В заявлении отмечается, что существующая система устарела. "Лотерея - мишень для мошенников, она не соответствует экономическим и гуманитарным интересам", - пояснил парламентарий. Он добавил, что США стремятся открыть двери талантливым людям со всего мира, которые хотят законно работать в стране, а для этого необходимо изменить правила въезда.

Законопроект также предусматривает ввод системы баллов для иммигрантов: приоритетом будут пользоваться приезжие, потенциально способные профессионально преуспеть и улучшить американскую экономику. Кроме того, документ определяет лимит беженцев, которые могут постоянно проживать в США - до 50 тысяч в год.

"На протяжении десятилетий наша миграционная система была полностью оторвана от потребностей экономики, что отразилось на зарплатах работающего населения. В нашем законе все будет правильно", - подчеркнул Коттон.

Визовая лотерея, программа Diversity Visa, проводится с 1990 года. Она отбирает каждый год 55 тысяч человек. Для получения документа нужны определенный уровень образования и знание английского языка.