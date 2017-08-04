Погода
$ 69.21 - 69.43
€ 81.97 - 82.65

Обнаружен новый смертоносный штамм сибирской язвы

205  0
www

Международная группа ученых выяснила, что возбудитель сибирской язвы - бактерия Bacillus anthracis - может привести к исчезновению шимпанзе в Таи - национальном парке Кот-д'Ивуара. По словам исследователей, заболевание не характерно для тропических дождевых лесов. Статья специалистов опубликована в журнале Nature, кратко о ней рассказывает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз на сайте EurekAlert!.

Сибирская язва распространена в засушливых регионах Африки, вызывая гибель людей и скота. Однако учеными был обнаружен ранее неизвестный штамм бактерии (Bacillus cereus biovar anthracis), который стал причиной гибели нескольких шимпанзе в Таи. Эти же микробы привели к смерти горилл, слонов и шимпанзе в Камеруне и Центральноафриканской Республике.

Ученые проанализировали распространение патогена в Кот-д'Ивуаре и его влияние на дикие популяции животных. Они изучили образцы костей и тканей погибших млекопитающих, которые были собраны за последние 28 лет. Они также исследовали содержимое желудка падальных мух, которые могли контактировать с тушами, зараженными сибирской язвой. Это сделало возможным определить места в национальном парке и виды, в которых происходит циркуляция возбудителя.

Оказалось, что почти 40 процентов смертей животных в национальном парке связаны с сибирской язвой. Патоген был обнаружен у нескольких видов обезьян, дукеров, мангустов и дикобразов. Сильнее всего пострадали шимпанзе. 31 из 55 умерших особей погибли из-за B.anthracis. По словам исследователей, чтобы спасти популяцию приматов, нужно выяснить причины распространения смертоносной бактерии. Поскольку шимпанзе и люди генетически близки друг к другу, существует риск, что новый штамм может передаваться и человеку.

URL: http://www.vb.kg/364276
Теги:
наука, медицина
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  