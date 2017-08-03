"Хонда Фит" сбила ребенка на территории пансионата "Кыргызское Взморье"

На территории пансионата "Кыргызское Взморье" водитель автомашины "Хонда Фит" сбил шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранителей, водитель в момент происшествия находился в трезвом состоянии. По словам виновника ДТП, он не увидел ребенка. Отметим, автонаезд произошел вчера, 2 августа.

"Ребенок был доставлен в реанимацию города Чолпон-Аты. В настоящее время уточняются причины инцидента, в частности, с какой скоростью ехала автомашина и насколько она была исправна", - сообщили в УВД Иссык-Кульской области.