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"Хонда Фит" сбила ребенка на территории пансионата "Кыргызское Взморье"

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Родион Решетов

На территории пансионата "Кыргызское Взморье" водитель автомашины "Хонда Фит" сбил шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранителей, водитель в момент происшествия находился в трезвом состоянии. По словам виновника ДТП, он не увидел ребенка. Отметим, автонаезд произошел вчера, 2 августа.

"Ребенок был доставлен в реанимацию города Чолпон-Аты. В настоящее время уточняются причины инцидента, в частности, с какой скоростью ехала автомашина и насколько она была исправна", - сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

URL: http://www.vb.kg/364280
Теги:
дети, ДТП, Иссык-Кульская область, наезд
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