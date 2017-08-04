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Мошенник, занимаясь куплей-продажей авто, обманным путем забирал деньги

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ВБ

УВД Октябрьского района г. Бишкек ищет пострадавших от мошеннических действий гражданина Баратова Арстанбека Султановича. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

В правоохранительные органы с заявлением обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении малознакомого парня по имени Арстанбек. 17 апреля 2017 года он, войдя в доверие под предлогом следующей продажи, обманным путем завладел автомашиной марки "Мерседес-Бенц" стоимостью 5000 долларов США. После чего, не возвращая денег, скрылся в неизвестном направлении.

Следователи выяснили, что есть аналогичный факт преступления. В УВД Октябрьского района г. Бишкек с таким же заявлением обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении Баратова Арстанбека Султановича. С 27 апреля по 8 мая, обещая продать несколько автомашин марки "Хонда Фит" и три ноутбука, обманным путем завладел денежными средствами на общую сумму 16 200 долларов. После чего гражданин Баратов А.С. вернул заявителю из выше указанной суммы лишь 4 300 долларов.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по факту мошенничества задержан 27-летний житель столицы Баратов Арстанбек Султанович.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек, ведется следствие.

УВД Октябрьского района г. Бишкек просит тех, кто пострадал от рук данного гражданина, обратиться в дежурную часть или по телефонам: 0708 06 01 83, 0550 44 44 80, 0559 10 27 92.

URL: http://www.vb.kg/364290
Теги:
ГУВД, мошенничество, Бишкек
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