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Американка получила 2,5 года тюрьмы за принуждение парня к суициду

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20-летнюю жительницу Бостона Мишель Картер признали виновной в доведении до самоубийства 18-летнего возлюбленного Конрада Роя через SMS-сообщения в 2014 году. Судья приговорил девушку к 2,5 годам тюрьмы, её банковские счета будут заморожены до 1 августа 2022 года, сообщает TJournal со ссылкой на Boston Globe.

Сторона обвинения запрашивала для девушки от 7 до 12 лет тюрьмы, сторона защиты - 5 лет условного срока с консультациями у психотерапевта. Девушка отказалась от последнего слова, приговор вступит в силу только после обжалования вердикта в суде. До этого момента Картер останется на свободе.

Случай Картер стал беспрецедентным в истории США. До этого обвиняемые по схожим делам в кибербуллинге получали только до 6 месяцев тюрьмы. Как заявили специалисты, после дела Картер судебной системе штата могут потребоваться серьёзные дополнения.

В штате Массачусетсе, где расположен Бостон, не существует закона, запрещающего побуждать людей к суициду. Поэтому Картер судили по статье "непреднамеренное убийство", максимальный приговор по которой составляет до 20 лет строгого режима.

Картер обвинили в доведении до самоубийства в феврале 2015 года, когда полицейские обнаружили больше 20 тысяч сообщений в телефоне девушки. В переписке с парнем она призывала его покончить с собой. По словам следователей, молодой человек неоднократно отказывался сводить счёты с жизнью, но Картер постоянно настаивала, и в итоге убедила его сесть в машину и задохнуться ядовитыми парами.

Адвокат девушки утверждал, что её слова не могли пересилить стремление человека жить и стать причиной суицида. Кроме этого, он призывал судью обратить внимание на то, что до знакомства с возлюбленным Картер лечилась в психиатрической клинике. Её лечащий врач заявлял, что во время последнего разговора с Роем девушка, вероятно, не понимала, что делает. Суд отнесся к этим заявлениям скептически.

URL: http://www.vb.kg/364297
Теги:
суд, суицид, США
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