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Готовь сани летом. Мэрия приступила к раздаче бесплатного угля малоимущим

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ВБ

На отопительный сезон 2017-2018 г. в Ленинском районе города Бишкек предусмотрено 7 млн 320 тыс. сомов на закупку 2 тыс. 218,1 тонны твердого топлива для обеспечения 1478 малоимущих семей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

1 июня был объявлен конкурс на закупку твердого топлива. 18 июля был произведен комиссионный отбор угля, поступившего на топливную базу для передачи на экспертизу в целях проверки его качества. Согласно протоколу испытания №54А от 20 июля 2017 года ТЭЦ г. Бишкек (химический цех), уголь соответствует ГОСТу 8302-87.

Также на отопительный сезон обеспечены бесплатными дровами 167 человек по 1,5 куб. м на сумму 558,6 тыс. сомов.

С сегодняшнего дня началась работа по подвозу твердого топлива на дому одиноким инвалидам и пенсионерам, в этом году муниципальной администрацией планируется подвоз на дому твердого топлива 70 семьям.

Согласно графику, до начала отопительного сезона все 1478 семей будут обеспечены социальным углем.

URL: http://www.vb.kg/364323
Теги:
Ленинский район, уголь, Бишкек
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