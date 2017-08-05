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Москва жди нас! Кыргызстанки примут участие в шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ

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Родион Решетов

Кыргызстанцы вновь отправятся покорять столицу России своими выступлениями. Уже в сентябре наши соотечественницы примут участие в российском шоу талантов на проекте "Ты супер! Танцы". Об этом в социальной сети сообщили сами конкурсантки.

Айдана Шатемирова, Нуриза Кочкомбай кызы и другие 145 конкурсантов начнут подготовку к съемкам. У всех будут свои наставники, которые помогут молодым талантам раскрыться.

Стоит отметить, что свои заявки на участие в шоу талантов прислали более тысячи человек из 13 стран. В том числе из России и стран СНГ.

Девушки не скрывают свое волнение, в своем видео они рассказали, что это их первый полет на самолете, а во-вторых они должны отлично выступить в конкурсе и не подвести всю страну.

@nuri.19.02.01_

Публикация от A I D A N A S H A T E MIROVA (@aidana_shatemirova)

URL: http://www.vb.kg/364353
Теги:
танцы, Москва
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Комментарии
Наблюдатель
05.08.2017, 16:36

Удачи, девчёнки ! Одно ваше появление на тв России или другой страны, это положительные эмоции о всем Кыргызстане !

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