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Коалиция США нанесла удар фосфорными бомбами по больнице в Ракке

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Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по городской больнице в сирийской Ракке. При этом использовались боеприпасы, снаряженные белым фосфором, сообщила зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад, передает Лента.ру со ссылкой на агентство SANA.

По словам аль-Асаад, на медучреждение упало более 20 снарядов. Здание больницы оказалось разрушено, уничтожены также стоявшие неподалеку автомобили.

Сотрудница Красного Полумесяца отметила, что в больнице оказывалась помощь более 100 тысячам жителей города. В здании не было членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), поскольку у боевиков есть свои медучреждения.

Аль-Асаад обратилась к ООН и другим международным организациям с просьбой вмешаться и остановить разрушение международной коалицией и ее союзниками инфраструктуры в Ракке.

Ранее SANA со ссылкой на собственные источники также сообщало, что 9 июня коалиция применила снаряды с белым фосфором в пригороде Ракки. Тогда погибли 17 человек.

4 августа сообщалось, что в результате воздушного удара по Ракке, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции, погибли женщина и семь детей.

25 мая американские военные признали гибель более 100 мирных жителей иракского города Мосул в результате авианалета, произведенного в марте.

Штурм Ракки, так называемой неофициальной столицы ИГ, идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.

URL: http://www.vb.kg/364358
Теги:
Сирия, США
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