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Сын Цоя записал альбом со своими песнями

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Александр Цой, сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя, выпустил мини-альбом с музыкальными композициями, пишет Росбалт. Песни Александр, ранее известный как гитарист петербургской команды Para bellum, исполняет сам.

Альбом под названием "Опора" выйдет 3 сентября. Пока же в Сети появился клип на песню "Шепот".

Сыну Цоя 31 год. На жизнь он зарабатывает дизайном в музыкальной отрасли.

Виктор Цой погиб в ДТП в 1990 году в возрасте 28 лет.

21 июня исполнилось 55 лет со дня рождения легенды отечественной рок-сцены.

URL: http://www.vb.kg/364364
Теги:
музыка
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