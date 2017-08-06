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Казахстанцев шокировала реклама с обнаженными стюардессами и пилотами

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Казахстанский интернет взорвал туристический портал "Chocotravel.kz", входящий в холдинг "Chocofamily" (состоит из пяти подобных интернет-проектов). Chocotravel разместил в социальных сетях эротический рекламный ролик своих услуг.

Как сообщает портал OpenAsia, казахстанцы назвали его безвкусицей и образчиком рекламы 90-х, приёмы которой приличные компании давно забыли. Ролик посчитали сексистским – принижающим женское достоинство и выставляющим женщин легкодоступным сексуальным объектом. Кроме того, по мнению многих, он оскорбляет и мужчин, намекая на то, что в принятии решений они руководствуются исключительно инстинктами. Среди комментаторов есть и те, кто считает, что видео должно заставить негодовать авиакомпании и стюардесс, которые выставлены в неприглядном свете.

Сегодня в сети разместили вторую часть ролика с обнаженными пилотами.

URL: http://www.vb.kg/364378
Теги:
Казахстан, реклама
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