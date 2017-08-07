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В коалиции США обосновали применение фосфорных бомб при ударе по Ракке

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Фосфорные бомбы применяются в Сирии в соответствии с законами вооруженного конфликта и с учетом потенциальной угрозы для мирного населения. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель международной коалиции, возглавляемой США.

"Снаряды с белым фосфором применяются для создания дымовой завесы, задымления и целеуказания с учетом любого возможного побочного эффекта для мирных жителей и гражданских построек", - сказали в штабе.

МИД Сирии, отмечает агентство, назвал применение фосфора и нанесение ударов по жилым кварталам и госпиталю Ракки грубым нарушением международного права. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в Совет безопасности ООН.

5 августа сообщалось, что в результате авиаударов по Ракке погибли 43 человека, многие ранены. Зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад заявил, что самолеты международной коалиции атаковали больницу. По некоторым данным, при нападении скончались семь детей.

Штурм Ракки, неофициальной столицы террористической группировки "Исламское государство", идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей коалиции, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.

URL: http://www.vb.kg/364390
Теги:
коалиция, Сирия, терроризм
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