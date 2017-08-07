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В Китае построили гигантский телескоп для поиска инопланетян

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Китайские ученые построили радиотелескоп диаметром 500 метров, сообщает Росбалт.

Тарелку установили в горном ущелье Гуйчжоу. Власти переселили около 9 тысяч человек, чтобы работе обсерватории ничего не мешало. На строительство системы FAST было потрачено около $180 млн, а на реализацию проекта ушло пять лет.

Радиотелескоп можно будет использовать для поиска инопланетян, перехвата их сигналов, изучения темной материи и других галактик. Сначала они намерены обнаружить пульсары, экзопланеты, черные дыры и признаки внеземной жизни.

URL: http://www.vb.kg/364398
Теги:
Китай
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