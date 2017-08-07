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В результате аварии в Кара-Жыгаче пострадали 8 человек, один скончался

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Глеб Куренев

Вчера, 6 августа, примерно в 19.00 в поселке Кара-Жыгач Чуйской области произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек. Об этом "ВБ" сообщили в УПМ Чуйской области.

Сообщается, что водитель БМВ не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с микроавтобусом, который двигался по маршруту Бишкек - Кара-Жыгач. Водитель БМВ скончался на месте. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили травмы различной тяжести.

В настоящий момент собраны все необходимые материалы и назначены экспертизы.

URL: http://www.vb.kg/364415
Теги:
ДТП, Чуйская область
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