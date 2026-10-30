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Юрист обозначил условия успешной работы китайских инвесторов в КР

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- Виктория Гунгер
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Китай остается крупнейшим торговым партнером и источником инвестиций для Кыргызстана. За первые семь месяцев 2026 года товарооборот достиг $11,7 млрд, Накопленные прямые инвестиции к июлю 2026 года превысили $2 млрд. Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан строится, открываются новые коридоры. Но начнем с другой цифры. В ноябре 2025 года генеральный директор китайской золотодобывающей компании Kemin Resource Group был задержан по обвинению в причинении экологического ущерба в особо крупном размере на месторождении "Долпран". Менее чем за две недели до этого драка между китайскими и кыргызскими рабочими спровоцировала всплеск антикитайских настроений в социальных сетях. Это сопоставление отражает центральный тезис, что Кыргызстан - рынок реальных возможностей, но социальные и политические риски здесь не гипотетичны, а являются операционными реалиями, которыми необходимо управлять с первого дня. Об этом в своем докладе "Риски, возможности и управление для китайских предприятий при выходе на рынок Кыргызстана" сообщил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист КР Кайрат Осмоналиев на церемонии открытия "Дня открытых дверей по обслуживанию сотрудничества в сфере зарубежных инвестиций - 2026", передает издание VB.KG.

Эксперт акцентировал внимание на возможностях. Самая заметная из них - инфраструктура.

"Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан сократит маршрут Китай–Центральная Азия примерно на 900 километров. Строительство уже ведется на участках с 27 тоннелями, 43 мостами и 20 станциями на территории Кыргызстана, проект обеспечил обучение более 1800 кыргызских рабочих. Помимо железной дороги, автодорога Барскоон–Бедель, строящаяся китайскими предприятиями, создаст третий международный сухопутный транспортный коридор; новый пункт пропуска "Бедель" уже действует. Для китайских компаний это не просто подряды, а логистическая основа для последующего выхода на рынки сельского хозяйства, энергетики и цифровых технологий. Однако, как будет показано далее, инфраструктурные проекты - это также сфера, где сопротивление местных сообществ наиболее вероятно", - подчеркнул Осмоналиев.

Второй акцент доктор наук сделал на энергетике. Проект "Камбарата-1" мощностью 1860 МВт реализуется с участием Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, Всемирный банк выступает наблюдателем.

"Китайские компании имеют возможности в строительстве, поставках оборудования и софинансировании. Солнечная станция мощностью 100 МВт уже работает в Чуйской области. Но самые интересные перспективы - в новых секторах. Планируется строительство завода карбамида мощностью до 600 тыс. тонн в год (меморандум между "Кыргыз Агрохолдинг" и CNEEC), а также завода ветеринарных вакцин со стандартом GMP мощностью 25–30 млн доз в год. Fujian RAYSCO совместно с кыргызским медицинским учреждением создает Центр высокотехнологичной протонной терапии опухолей - это не просто поставка оборудования, а экспорт комплексного решения, включающего "двухъядерную" платформу (протонная система + медицинский циклотрон), подготовку кадров и полный цикл эксплуатации. Это ниши с высокой стоимостью и маржинальностью, где китайские технологии встречаются с реальным местным спросом. Но они требуют иного подхода к управлению рисками, чем традиционная инфраструктура", - отметил Осмоналиев.

Однако, по словам юриста, существуют и риски. Наиболее недооцененный из них - социальное сопротивление и антикитайские настроения. Случай с "Солтон-Сары" в 2019 году - самый яркий пример.

"Около 300–500 местных жителей собрались у китайского золотого рудника, требуя его закрытия. Начались столкновения, 39 человек пострадали. Кабмин КР впоследствии приостановил деятельность компании. В ноябре 2025 года в Константиновке спор между китайскими и кыргызстанскими водителями из-за очередности проезда быстро перерос в массовую драку, которая в течение 48 часов спровоцировала волну антикитайских настроений в соцсетях. Это свидетельствует о хрупкости социальной устойчивости китайских предприятий на местах. Министр иностранных дел Китая Ван И впоследствии заверил президента Жапарова, что Пекин усилит надзор за своими компаниями и потребует соблюдения местных законов и уважения к культурным нормам. Менее чем через две недели гендиректор Kemin Resource Group был арестован по обвинению в причинении экологического ущерба "в особо крупном размере". Местные жители жаловались, что разведочные работы загрязнили водоснабжение и создали риск ускоренного таяния ледников. Однако сводить все сопротивление исключительно к антикитайским настроениям - чрезмерное упрощение. Первичными триггерами часто становятся требования экономической и экологической справедливости: загрязнение воды, падеж скота, отсутствие рабочих мест. Но для китайского предприятия это различие не меняет операционной реальности: протест, начинающийся как экологическая жалоба, может перерасти в антикитайский инцидент, а последствия - приостановка работ, аресты, физические травмы - одинаковы. Отношения с местными сообществами - это не вопрос пиара, а операционной непрерывности", - считает доктор юридических наук.

Помимо социальных, по его мнению, есть еще три группы рисков, которые необходимо учитывать.

"Во-первых, макроэкономика. Инфляция достигла 9,4% в декабре 2025 года и, по прогнозам, вырастет до 12% в 2026 году. Сом переоценен более чем на 11%, что означает рост издержек на местный труд, энергию и логистику, а также необходимость валютного хеджирования. Во-вторых, вторичные санкции. Всемирный банк прямо предупредил, что ужесточение санкций против России создает риски вторичных ограничений для кыргызских фирм и банков. С мая 2026 года "Элдик Банк" прекратил отношения с 80 компаниями, "АБАНК" - с 51; более 30 кыргызских компаний, включая государственные банки, внесены в санкционные списки США, Великобритании и ЕС. Для китайских предприятий это означает, что при использовании кыргызских банков для расчетов, связанных с Россией, транзакции могут быть заблокированы. В-третьих, правовые ограничения. Закон КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике" от 12 августа 2025 года № 198 предусматривает разрешение инвестиционных споров в международном арбитраже при наличии арбитражного соглашения и/или соответствующего международного договора, устанавливая при этом обязательные досудебные и местные судебные процедуры в качестве предварительного условия. На практике это может приводить к увеличению сроков разрешения споров и затруднять получение обеспечительных мер. В горнодобывающем секторе регулирование меняется часто, а практика "сначала строй, потом оформляй" может привести к приостановке или отзыву лицензии, как в случае с Kemin Resource Group. И четвертое - асимметрия торговли. В I квартале 2026 года Китай экспортировал в Кыргызстан товаров на $3,956 млрд, а Кыргызстан в Китай - лишь на $38,3 млн. 99% товарооборота составляет экспорт из Китая, а значит, зависимость Кыргызстана от китайского импорта не трансформируется в стабильный спрос на кыргызские товары - рынок может резко колебаться", - пояснил Осмоналиев.

Доктор наук предложил несколько решений для минимизации рисков.

"Первый и наиболее важный шаг - предварительное взаимодействие с сообществами. Случай с "Солтон-Сары" показателен. После протестов и приостановки работ компания согласилась платить 50 млн сомов в год в региональный фонд развития, но к тому времени проект уже был остановлен. То есть инвестиции в сообщества должны быть превентивными, а не запоздалой реакцией. До запуска проекта китайские предприятия должны подписать соглашение о развитии сообщества с местными властями (айыл окмоту) и представителями населения, указав ежегодные инвестиции в видимые сферы: водоснабжение, школы, дороги. Это не благотворительность, а снижение операционного риска. Второе - экологическая прозрачность. Публикуйте данные независимого мониторинга воды и почвы. Основной жалобой жителей "Солтон-Сары" было загрязнение воды. Последующие проверки не обнаружили цианида, но к тому времени политический эффект уже был создан. Прозрачность снижает пространство для слухов. Третье - местная занятость. На железнодорожном проекте обучено более 1800 кыргызских рабочих, что снижает восприятие китайских компаний как "вахтовых" и уменьшает риск трудовых споров. И четвертое - мониторинг социальных сетей. Инцидент в Константиновке показал, что локальная драка рабочих может спровоцировать общенациональные антикитайские настроения в течение 48 часов, поэтому необходимы раннее предупреждение и быстрая реакция", - подчеркнул юрист.

Еще одной опорой он назвал финансовое и институциональное управление. CIPS (китайская система трансграничных межбанковских платежей) - это не просто техническая опция. Кыргызский "Элдик Банк" является прямым участником CIPS, что позволяет его клиентам осуществлять трансграничные расчеты в юанях напрямую, снижая зависимость от долларовых каналов, которые могут быть заблокированы, и тем самым уменьшая подверженность санкционным ограничениям.

"Sinosure - китайская корпорация по страхованию экспортных кредитов - может покрывать политические и коммерческие риски, что особенно важно для проектов с длительными сроками окупаемости. Страховка защищает от таких политических рисков, как экспроприация, ограничения на перевод средств и политическое насилие, сроком до 20 лет. Китайско-кыргызская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (17-е заседание прошло в июле 2026 г.) - двусторонний механизм координации, в рамках которого обсуждаются инвестиционные проекты, торговые вопросы и защита интересов инвесторов. Двусторонняя межправительственная комиссия и Национальное агентство по инвестициям при президенте КР предоставляют механизмы сопровождения проектов и защиты инвесторов: это не автоматические щиты, но они создают каналы для разрешения проблем. ШОС также обеспечивает политическую рамку сотрудничества, включая контртеррористические учения и координацию позиций, однако ее инструменты носят преимущественно политический, а не операционный характер; гарантии безопасности для конкретных проектов следует обеспечивать через двусторонние и корпоративные механизмы. Отсюда практический чек-лист. До входа на рынок: подписать соглашение с местными властями (айыл окмоту) по вопросам воды, школ и дорог; провести экологический аудит и опубликовать данные; выбрать банк с доступом к CIPS; оформить страховку Sinosure; проверить контракты на наличие стабилизационных оговорок и условий о разрешении споров в международном арбитраже. В ходе проекта: публиковать данные мониторинга; обучать местных рабочих (целевой показатель - не менее 50%); мониторить социальные сети; поддерживать контакт с Национальным агентством по инвестициям. При возникновении конфликта активировать каналы Двусторонней комиссии; использовать медиацию до эскалации; избегать публичных заявлений, которые могут быть использованы политическими силами", - заявил Осмоналиев.

Главный риск для китайских проектов - социальное сопротивление. Примеры показали, что конфликты могут остановить работу и привести к травмам и арестам. Возможности в инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве и здравоохранении есть, но для их реализации нужно заранее выстраивать отношения с местными жителями и учитывать экологические и трудовые риски. Инвестиции в сообщества, расчеты через CIPS и план действий на случай кризиса следует подготовить до начала проблем. Реагировать постфактум дороже.

"Кыргызстан - не рынок для нетерпеливых или неподготовленных. Но для тех, кто инвестирует в понимание его сообществ, правовой среды и финансовой инфраструктуры, он предлагает реальную отдачу", - заключил Кайрат Осмоналиев.


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URL: https://www.vb.kg/462730
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан, деньги, работа
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