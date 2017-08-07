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Суд Текебаева. Чотонов: Маевский хорошо играет написанную роль

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Родион Решетов

Сегодня, 7 августа, продолжился суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова. Сейчас в суде дает свои показания последний.

Чотонов отметил, что Леонид Маевский на самом деле хороший актер, который играет написанную роль. В пример было приведено то, что российский бизнесмен дал показания, согласно которым в 2010 году он пять раз был в Кыргызстане. И в каждый приезд он встречался с Чотоновым.

При этом сейчас сам подсудимый сообщает, что с Маевским он встречался лишь два раза - в августе и ноябре. А кажущееся на первый взгляд дружеское обращение друг к другу является ничем иным, как манерой общения российского бизнесмена.

URL: http://www.vb.kg/364436
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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