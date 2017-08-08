Глава МИД Эрлан Абдылдаев заработал миллион сомов на своем посту

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев на своем посту заработал миллион сомов. Об этом сообщается в отчете Госкадровой службы о доходах чиновников за 2016 год.

Глава МИД указал, что в прошлом году по месту основной работы получил чуть более 1 млн сомов. Он владеет большой квартирой площадью в 164 кв. метра и дачным участком. Личного автомобиля и другого имущества, судя по официальным данным, у него нет.

Доходы его близкого родственника в прошлом году составили 711 тыс. сомов. В его собственности находится квартира в 82 кв. метра.