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Глава МИД Эрлан Абдылдаев заработал миллион сомов на своем посту

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Айдана Абдуваитова

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев на своем посту заработал миллион сомов. Об этом сообщается в отчете Госкадровой службы о доходах чиновников за 2016 год.

Глава МИД указал, что в прошлом году по месту основной работы получил чуть более 1 млн сомов. Он владеет большой квартирой площадью в 164 кв. метра и дачным участком. Личного автомобиля и другого имущества, судя по официальным данным, у него нет.

Доходы его близкого родственника в прошлом году составили 711 тыс. сомов. В его собственности находится квартира в 82 кв. метра.

URL: http://www.vb.kg/364442
Теги:
Эрлан Абдылдаев
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Сюжет: Декларация 2017 (5 материалов)
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