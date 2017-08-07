Погода
$ 69.20 - 69.42
€ 81.40 - 82.21

Мобильный оператор О! поможет присмотреть за вашими детьми

 0

Новые технологии предлагают современным родителям то, о чем раньше мы даже и мечтать не могли - возможность в любое время знать, где находится ребенок: в детском лагере, в гостях у бабушки с дедушкой или на занятиях творческого кружка. Летние каникулы в самом разгаре, а с учетом того, что много времени дети проводят не дома, родителей может беспокоить, где находятся их дети и что они делают. К счастью, для душевного покоя родителей есть полезная услуга мобильного оператора О! "Где дети?", которая поможет всегда быть в курсе местоположения вашего ребёнка.

Это важно

Всегда важно знать, где находятся ваши дети. Это гарантирует спокойствие родителей и безопасность детей, а сервис "Где дети?" - самый простой и быстрый способ узнать, где в данный момент находится ваш сын, дочь или другой член семьи. Причём важная функция сервиса "Внимание, я тут" позволит абонентам-родителям максимально оперативно получать сообщение с координатами ребёнка, если тот в экстренной ситуации наберёт команду *7898*1#вызов (настройте в телефоне ребёнка быстрый набор этой команды).

Это просто

Достоинством услуги "Где дети?" является её простота. Вам не потребуется ни компьютер, ни другое оборудование. Достаточно лишь, чтобы у ребенка был мобильный телефон, причём это может быть любая, даже самая простая кнопочная модель. Удобно и то, что родителям не нужен компьютер или постоянный выход в интернет, достаточно находиться в зоне охвата мобильной сети О!. Для старта достаточно набрать с любого телефона команду *7898#, а далее просто следовать инструкциям. Установите автооповещение, и тогда в заданное время вы будете получать SMS о том, где находится ваш ребенок: в нем вы получите адрес и ссылку на карту с нужной меткой.

Это безопасно

Информация о местонахождении членов вашей семьи, получаемая благодаря услуге "Где дети?", является конфиденциальной, и доступна только родителям.

Ответ на вопрос: "Где телефон?"

Делимся с вами полезным лайфхаком: услуга может пригодиться и в случае утери телефона – с её помощью вы поймёте, где он, увидев на карте координаты места, где вы могли его оставить.

При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Доступ к карте с информацией о местоположении близких всегда бесплатный. Важно: пользование сервисом должно осуществляться по обоюдному согласию всех членов семьи. Дополнительная информация и полный спектр услуг на сайте компании www.o.kg.

Будьте спокойны за ваших детей!

URL: http://www.vb.kg/364448
Теги:
#O!
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  