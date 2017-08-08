Погода
$ 69.20 - 69.42
€ 81.40 - 82.21

В Бишкеке снесли сразу шесть незаконных объектов

58  0
ВБ

Управлением землепользования и строительства (УЗС) произведен добровольный снос капитального забора из кирпича, общей площадью 40 квадратных метров, построенный на красной линии в частной собственности на улице Фрунзе, №163.

Кроме того, произведен демонтаж самовольно установленного металлического ангара на муниципальной территории. Объект был установлен без соответствующих разрешительных документов в жилмассиве Дордой. Также произведен демонтаж трех гаражей на улице Джантошева, №115А, и 40-тонного контейнера на пересечении улиц Анкара - Чолпон-Атинской.

Со стороны городской службы владельцам незаконных объектов выдавались уведомления. В связи с неисполнением уведомлений в установленный срок демонтаж произведен в принудительном порядке.

URL: http://www.vb.kg/364461
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  