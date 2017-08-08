В ДТП на автодороге Бишкек - Ош пострадали 9 человек, из них трое погибли

Сегодня, 8 августа, в Джалал-Абадской области примерно в час ночи на автодороге Бишкек - Ош произошло ДТП. Минивэн "Хонда Степвагон" столкнулся с автоцистерной марки MAN, перевозившей ГСМ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По данным ведомства, авария произошла на 462-м километре автодороги в районе села Шамалды-Сай. В результате столкновения пострадали 9 человек, из них трое погибли. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель "Хонды" не соблюдал скоростной режим, выехав на полосу встречного движения не справился с управлением и врезался в грузовик. Всего на месте происшествия, по данным МЧС, работали четыре спасателя.

Кроме того, по сообщению Министерства здравоохранения, около 01.50 пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение в село Шамалдуу-Сай.

Список пострадавших госпитализированных в ЦОВП Шамалдуу-Сай: