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Кыргызстанец в Москве оказался в психиатрической больнице

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстанца в Москве госпитализировали в психиатрическую больницу в недобровольном порядке. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в России.

По словам пациента, он приехал в Москву более года назад и последние 3 месяца оставался без работы. С родными он потерял связь более года назад. Мужчина поступил в больницу 3 августа без каких-либо документов. Врачи диагностировали у него делириозное помрачение сознания, психомоторное возбуждение, дезориентировку в окружающей среде. Сейчас его состояние стабильное, но из-за отсутствия документов и родственников суд принял решение о повторном наблюдении пациента.

После суда сотрудникам посольства удалось найти его родную сестру. В ближайшее время в посольстве будут оформлены все документы для возвращения кыргызстанца на родину после выписки из больницы.

URL: http://www.vb.kg/364469
Теги:
психическое здоровье, Россия, соотечественники
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