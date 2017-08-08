В ДТП на Южной магистрали пострадали 20 человек, погибла 19-летняя девушка

Сегодня, 8 августа, в районе жилого массива Арча-Бешик примерно 8.20 произошло ДТП. В аварию на пресечении улиц Шералиева и А. Масалиева (Южная магистраль) попали маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и бус "Фольксваген Транспортер". Об этом сообщают в УПМ ГУВД г. Бишкек.

По данным правоохранителей, по предварительной информации, виновником аварии стал водитель "Фольксвагена", так как он выехал на перекресток уже на красный сигнал светофора. В результате водитель маршрутного такси, чтобы избежать столкновения, совершил маневр, вследствие чего бус перевернулся.

По предварительным данным, пострадали 20 человек, еще одна девушка, 1998 года рождения, скончалась на месте от полученных травм. По словам очевидцев, при столкновении она вылетела через лобовое стекло под колеса другой автомашины.

В Управлении патрульной милиции Бишкека сообщили, что оба водителя были в трезвом состоянии. В настоящее время автомашины поставлены на штрафстоянку и назначен ряд технических экспертиз.