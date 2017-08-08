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В ДТП на Южной магистрали пострадали 20 человек, погибла 19-летняя девушка

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Родион Решетов

Сегодня, 8 августа, в районе жилого массива Арча-Бешик примерно 8.20 произошло ДТП. В аварию на пресечении улиц Шералиева и А. Масалиева (Южная магистраль) попали маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и бус "Фольксваген Транспортер". Об этом сообщают в УПМ ГУВД г. Бишкек.

По данным правоохранителей, по предварительной информации, виновником аварии стал водитель "Фольксвагена", так как он выехал на перекресток уже на красный сигнал светофора. В результате водитель маршрутного такси, чтобы избежать столкновения, совершил маневр, вследствие чего бус перевернулся.

По предварительным данным, пострадали 20 человек, еще одна девушка, 1998 года рождения, скончалась на месте от полученных травм. По словам очевидцев, при столкновении она вылетела через лобовое стекло под колеса другой автомашины.

В Управлении патрульной милиции Бишкека сообщили, что оба водителя были в трезвом состоянии. В настоящее время автомашины поставлены на штрафстоянку и назначен ряд технических экспертиз.

URL: http://www.vb.kg/364479
Теги:
ДТП, Бишкек
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Комментарии
Maks
08.08.2017, 12:38

Когда вы уже будете водить и жить по человечески? Когда ваше правительство проснется,нет все тянут все болтают тянут резину а тут уже караул, тут экстренно правительственный созыв надо и решения срочные незамедлительные как и при чп,селях,оползнях и тд

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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08.08.2017, 12:51

ЭТО КОГДА-НИБУДЬ ЗАКОНЧИТСЯ??????????????? СКОЛЬКО МЫ БУДЕМ ЧИТАТЬ ЭТИ СООБЩЕНИЯ?  КАК СВОДКИ С ФРОНТА!!!!!!!!!!!!!! 

ПОЧЕМУ НЕ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ???  ВСЕ ЗАНЯТЫ ВЫБОРАМИ???????????

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нет слов...
08.08.2017, 13:15

проехавшего на красный свет расстрелять надо. Сволочи..

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АЗАМАТ
08.08.2017, 13:18

какой бы ты не опытный был водитель, нужно смотреть перекресток даже проезжая на зеленый свет светофора! таких мудаков полно!

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гражданин
08.08.2017, 13:52

Водители маршруток гоняясь за прибылью и торопясь взять по больше пассажир попадают в дтп в результате есть погибшие надо сажать того кто нарушил чтоб другим был пример

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Калбит
08.08.2017, 14:05

Очередной мырк унес жизнь ни в чем неповинной девочки.

Эти бараны о собственной жизни не беспокоятся, не говоря о чужих. 

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Нури Эгентаев
08.08.2017, 15:27
Карма: 0
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Минусов: 0
Комментариев: 1

Раньше когда на дорогах были одни ямы люди ездили акуратно. Как только асфальтируют или ремонтирют дороги, там начинают устраивать гонки убивая сотни людей. Поэтому водителям нужно только разрушенные и ямочные дороги. Тогда количество дтп вообше не будет. Не дай бог каждому. Не знаеш кто еще тебя протаранить завтра.

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