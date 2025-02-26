Акжол Махмудов и Айпери Медет кызы одержали победы на супертурнире PWL-8

На престижном супертурнире по борьбе Professional Wrestling League (PWL-8), который прошёл в Алматы, борцы из Кыргызстана Акжол Махмудов и Айпери Медет кызы продемонстрировали выдающиеся результаты, одержав победы в своих категориях.

Айпери Медет кызы в категории до 76 кг сразилась с казахстанской спортсменкой Жамилей Бакбергеновой. Поединок завершился уверенной победой кыргызстанки со счётом 5:1. Ключевым моментом матча стал бросок на 4 балла, который Айпери провела за минуту до окончания встречи, обеспечив себе победу. Напоминаем, что ранее в финале Азиатских игр 2023 года Айпери также одержала победу над Бакбергеновой с результатом 7:4, укрепив свою репутацию одной из ведущих борчих в мире.

Акжол Махмудов, олимпийский чемпион, встречался с французским борцом Ибрагимом Ганемом в весовой категории до 97 кг. Махмудов показал мастер-класс, одержав убедительную победу и продемонстрировав свои выдающиеся технические навыки. Его победа на PWL-8 подтвердила его статус одного из сильнейших борцов планеты.

Турнир PWL-8 собрал лучших представителей мирового спорта, включая олимпийских чемпионов и призёров, а также чемпионов мира и континентов по вольной, женской и греко-римской борьбе. Одним из самых зрелищных событий турнира стало противостояние олимпийского чемпиона США Кайла Снайдера с чемпионом мира из Казахстана Ризабеком Айтмуханом.

Победы Акжола Махмудова и Айпери Медет кызы на столь престижном турнире вновь подтвердили высокий уровень кыргызстанской борьбы на международной арене и стали ярким примером мастерства и решимости наших спортсменов.