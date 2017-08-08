Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов владеет пионерским лагерем

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калиев владеет пионерским лагерем. Это следует из декларации о доходах чиновника за прошлый год.

Калилов был назначен на пост главы ведомства в ноябре прошлого года. В отчете он указал, что за два месяца работы на министерском посту заработал 63 тыс. сомов. Еще 1 млн 392 тыс. сомов он заработал в качестве генерального директора проектно-изыскательского института "Кыргыздортранспроект".

Кроме того, он владеет домом и пионерским лагерем, но доходы от лагеря министр не указал.

Его близкий родственник в прошлом году заработал 520 тыс. сомов, работая в двух местах.