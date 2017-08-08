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В сеть залили разговор бывшего и нынешнего мэров Балыкчы (Осторожно, маты)

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Гулиза Авазова

В социальной сети Facebook пользователи обсуждают аудиозапись двух мужчин, которые ругаются по телефону, не ограничивая себя в использовании ненормативной лексики.

Голоса мужчин похожи на голоса нынешнего мэра города Балыкчы Алмаза Мамбетова и прежнего градоначальника Сатыбека Шамшудинова. Из разговора стало известно, что они обсуждают некий документ, который подписан бывшим мэром и этот факт злит нынешнего главу Балыкчи. Также по разговору не ясно, что именно является предметом их спора, однако, похоже, это повлечет за собой судебные разбирательства.

Также во время диалога якобы нынешний мэр угрожает убить своего предшественника и постоянно матерится. Однако и тот ему не уступает и они выясняют, кто круче.

URL: http://www.vb.kg/364510
Теги:
Балыкчы, мэр
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Комментарии
смит и вессон
08.08.2017, 20:24

почему на местах ничего к хорошему не меняться..потому что вот такие там руководители..

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Noname Noname
08.08.2017, 20:46
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Комментариев: 7

Давай эмес давай н....й))) суровый мужик.

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