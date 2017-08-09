В Германии женщине ампутировали обе ноги и полруки из-за укуса комара

Жительница немецкого Кёльна лишилась обеих ног и половины руки после того, как ее укусил комар, передает НТВ.

Женщина работала уборщицей, и комар укусил ее, когда она выносила мусор. Сразу после этого у 43-летней немки опухла нога, а вскоре поднялась температура. Муж отвез женщину в больницу. Там ей вкололи лекарство и отпустили домой. Состояние пострадавшей улучшилось, однако через некоторое время ей опять стало плохо.

Немка вернулась в клинику, где впала в кому и провела без сознания неделю. За это время, пишут Вести.Ru, у нее отмерли ноги и часть руки. Чтобы спасти жизнь пострадавшей, врачам пришлось ей ампутировать конечности. Медики полагают, что комар занес под кожу несчастной опасные бактерии, которые стали причиной развившегося сепсиса.

Между тем пострадавшая достаточно быстро смирилась со своим положением. По ее словам, главное, что она, несмотря ни на что, осталась жива.