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У уроженца города Оша сотрудники МВД изъяли почти 4 килограмма героина

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Родион Решетов

8 августа сотрудниками МВД при проведении следственно-оперативных мероприятий был задержан 40-летний А.А., уроженец Ошской области. По сообщению правоохранителей, мужчина подозревался в причастности к незаконному хранению и сбыту наркотиков.

При личном досмотре эта информация подтвердилась. В присутствии понятых милиционеры обнаружили и изъяли сверток с веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что вещество является героином общей массой 3 кг 700 граммов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР. Задержанный водворен в ИВС. Ведется работа по установлению других причастных лиц к данному преступлению", - сообщили в пресс-службе МВД КР.

URL: http://www.vb.kg/364556
Теги:
МВД, наркотики
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