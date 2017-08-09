ОБСЕ направит порядка 300 наблюдателей на президентские выборы Кыргызстана

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) планирует направить на президентские выборы в Кыргызстане порядка 300 наблюдателей. Об этом "ВБ" сообщили в Центризбиркоме.

В ЦИКе отметили, что в этом году была беспрецедентная рассылка приглашений наблюдателей во многие международные организации, в том числе Венецианскую комиссию по правам человека, Совет по правам человека и другие крупные организации. Ожидается участие более тысячи зарубежных наблюдателей. От Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) приедут порядка 300 наблюдателей.

Они будут проводить мониторинг прозрачности и качество организации выборного процесса, ход выборов, соблюдение прав избирателей и кандидатов в президенты.

Напомним, миссия наблюдателей ОБСЕ, работавшая во время президентских и парламентских выборов последних лет, отказалась от мониторинга референдума в декабре прошлого года, ссылаясь на нехватку ресурсов. Незадолго до этого Кыргызстан, после скандального выступления Кадыржана Батырова на площадке ОБСЕ в Варшаве, заявил о намерении понизить статус организации в стране. С начала 2017 года представительство ОБСЕ работает в статусе программного офиса.