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Австралия может сделать биткойн национальной валютой

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За амбициозной инициативой стоят представители центристских и левых политических партий Австралии, которые возглавляют масштабную кампанию по внедрению технологии блокчейн в систему государственного управления, пишет Хайтек со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Ведущими проводниками идеи "блокчейнизации" считаются либеральный сенатор Джейн Хьюм и сенатор от Лейбористской партии Сэм Дастэри, которые утверждают, что Австралия должна быстрее внедрять криптовалюты и блокчейн. Они сформировали группу, получившую название "Парламентские друзья блокчейна" для продвижения этого вопроса.

Наряду с принятием биткойна в качестве национальной валюты также прозвучал призыв к центральному банку Австралии рассмотреть возможность запуска собственной криптовалюты. "Это будет революцией для ЦБ и австралийских финансовых учреждений, - говорит Дастэри. - Мы хотим создать в парламенте политическую среду, которая бы способствовала такому прыжку".

Резервный банк Австралии (центральный банк) уже сформировал рабочую группу по изучению технологии блокчейн. При этом, в марте австралийское правительство выделило $350 тыс. для разработки блокчейн-стандартов, а Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям начала сотрудничать со стартапами, работающими над технологией. Тем не менее, не все члены австралийского парламента, даже из числа тех, кто участвует в инициативе продвижения блокчейна, считают, что расширение криптовалют на государственный уровень - это хорошая идея. В частности, глава Лейбористской партии Билл Шортен в июне призвал к более жесткому контролю за использованием биткойнов в стране.

Центробанки уже многих стран тестируют виртуальные валюты на государственном уровне. В частности, это делают Китай, Украина и Россия. В Швейцарии и Японии банки открывают вклады в биткойнах, а Сингапур успешно протестировал внедрение блокчейна в межбанковские переводы и легализовал ICO.

URL: http://www.vb.kg/364566
Теги:
Австралия
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