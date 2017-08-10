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Почти 1,7 тыс. афтершоков зарегистрированы в Китае после землетрясения

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В Китайской юго-западной провинции Сычуань после землетрясения во вторник зарегистрировано 1 690 повторных подземных толчков, самый сильный из них - магнитудой 4,8, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ и сейсмологическую службу страны.

Землетрясение магнитудой 7 произошло на вторник, эпицентр залегал на глубине около 10 км в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции.

К настоящему моменту жертвами землетрясения стали 19 человек, 343 получили ранения. Поиск погибших и раненых продолжается.

Из пострадавших от стихийного бедствия районов Сычуани эвакуировано более 60 тыс. жителей и туристов, сообщают СМИ.

URL: http://www.vb.kg/364579
Теги:
землетрясение, Китай
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