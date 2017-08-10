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Ош не отстает от Бишкека и стряхивает с себя баннеры и незаконные объекты

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ВБ

В южной столице Управление муниципальной собственности провело рейд по незаконно установленным коммерческим объектам в микрорайоне Южном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Оша.

В результате проверки по улице Толонова произведен демонтаж незаконных объектов: трех торговых павильонов, пяти торговых навесов, 21 торгового прилавка, 27 незаконно установленных рекламных баннеров.

Данный рейд проведен согласно протокольному поручению мэра г. Оша Айтмамата Кадырбаева №20 от 31 июля текущего года, обращений соответствующих органов и служб, а также жителей города.

Следующая проверка намечена по улицам Ленина и Курманжан-Датки.

URL: http://www.vb.kg/364581
Теги:
мэрия, Ош, строительство
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