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Вердикт вынесен: кыргызстанцы - члены МТО осуждены на сроки от 12 до 15 лет

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ВБ

Решением коллегии Баткенского областного суда вынесено решение в отношении членов международной террористической организации "Исламское государство" М.Т.Т., С.К.М. и Р.А.М., ранее задержанных спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Так, члены МТО признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27-168 ("Приготовление к разбою"), ст. 375 ("Наемничество"), ст. 241 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов и ВВ"), ст. 346 ("Незаконное пересечение госграницы"), ст. 350 ("Подделка, сбыт или использование поддельных документов") и ст. 299 ("Возбуждение национальной, расовой, религиозной и иной вражды") и осуждены с конфискацией имущества на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима.

Отметим, в ходе контртеррористических мероприятий, проведенных органами ГКНБ КР, была пресечена подрывная деятельность террористической группы МТО на территории Кыргызстана. В состав данной группировки входили граждане КР - М.Т.Т., С.К.М. и Р.А.М., прошедшие боевую подготовку в Сирии и Ираке и переброшенные в Кыргызстан для организации и совершения террористических актов в отношении мирных граждан.

В ходе следственных мероприятий по местам жительства задержанных членов МТО были обнаружены и изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности: автомат Калашникова, ручные гранаты, боеприпасы различного калибра, литература террористического и экстремистского содержания, средства связи.

URL: http://www.vb.kg/364587
Теги:
ГКНБ, приговор, суд, терроризм
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Комментарии
Радик Давыдов
10.08.2017, 11:13
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Комментариев: 229

мало им, сволочам! страшно представить, что они могли устроить если б не чекисты. 

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Жаку Токонов
10.08.2017, 11:21
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Буларга олум. Ар кандай диний идеялогияларди алып журушот. Биздин молдолорду катуу текшериш керек. Эл арасын ар кандай диний коз караштагы идеяларды таратышат. Токтотущ керек.

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Таку Сагын
10.08.2017, 12:22
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Таких религиозных экстримистов полностью унижтожить со своими религиозными литературами. Всех религиозных экстримистов финансирует Саудовская Аравия. Не поддавайтесь к религии. Больше верить в науку чем религию. Религиозных афферистов у нас полно хватает.

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