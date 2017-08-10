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Водители троллейбусов в городе Оше устроили забастовку из-за 50 сомов

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Родион Решетов

Сегодня, 10 августа, в городе Оше водители троллейбусов устроили забастовку. Причиной, по которой они не вышли на работу, явилось повышение суммы, которую шоферы должны были привозить за один рейс. Об этом сообщили в муниципалитете южной столицы.

Отмечается, что ранее водители должны были сдавать норму - 250 сомов за рейс в кассу. Однако ввиду покупки нового транспорта в автопарк города, муниципалитет поднял эту планку до 300 сомов. Это и вызвало возмущение у работников. Впрочем, первоначально планировалось поднять обязательную сумму до 500 сомов, но позднее это решение отклонили.

"Вчера водителям подняли план загрузки, то есть сколько они должны привозить денег с одного рейса. Это их и возмутило, многие говорили, что это слишком много. Потом мы пришли к мнению, что сумма будет зависеть от километража. Ситуацию мы уже разрешили. Сейчас все троллейбусы работают на линиях", - сказал начальник отдела городского хозяйственного транспорта мэрии г. Оша Урали Раманов.

URL: http://www.vb.kg/364608
Теги:
забастовка, Ош, транспорт, мэрия
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