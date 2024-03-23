Аэропорт "Талас" готов к полноценному приему самолетов и пассажиров

Председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" (МАМ) Манасбек Самидинов в рамках рабочей поездки посетил аэропорт "Талас", сообщили в пресс-службе ОАО "МАМ".

Как напомнили в компании, капсула для строительства аэропорта была заложена 15 июня 2023 года. И уже сегодня, спустя 9 месяцев, аэропорт готов к полноценному приему самолетов и пассажиров.

Новый аэровокзал регионального аэропорта "Талас" будет принимать 100 пассажиров в час. Залы прилета и вылета аэровокзала отделены друг от друга, полностью оборудованы для людей с ограниченными возможностями, со всеми удобствами для пассажиров, а также есть комната матери и ребенка.

"Сертификаты от гражданской авиации Кыргызской Республики получены, прошли всю необходимую проверку. В настоящее время аэропорт "Талас" полностью готов к приему пассажиров и самолетов. Но из-за нехватки самолетов авиакомпании "Тез Джет", которая сегодня выполняет рейсы по территории страны, пока не имеет возможности открыть маршрут по этому направлению. Поэтому ОАО "Международный аэропорт" Манас" прорабатывает вопрос обслуживания внутренних рейсов дочерней компанией "Asman Airlines" для которой были закуплены новые самолеты", - сказал Манасбек Самидинов.

Напомним, аэропорт "Талас" расположен на высоте 1266 метров над уровнем моря. Он может обслуживать 100 пассажиров в час и предназначен для выполнения внутренних рейсов. Взлетно-посадочная полоса способна принимать все типы самолетов и вертолетов, такие как Ан-2, Ан-26, Ан-28, Авро РЖ-85, ОАЭ-146, Як-40.