ЦИК не допустила Садыра Жапарова к президентским выборам

Экс-депутату Садыру Жапарову отказано в регистрации его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Сегодня на заседании в ЦИКе рассмотрели вопрос о кандидатуре Садыра Жапарова. Большинство членов комиссии сошлись во мнении, что имеющаяся судимость Жапарова в 2013 году не позволяет допустить его к участию в выборах, и ему было отказано в регистрации.

Напомним, в октябре 2013 года на него было возбуждено уголовное дело за попытку насильственного захвата власти, за что он был приговорен к году и пяти месяцам лишения свободы. После освобождения из тюрьмы Жапаров уехал из страны, вернулся весной этого года и сразу был взят под стражу по обвинению в нескольких статьях по массовым беспорядкам в Иссык-Кульской области. Суд оправдал Жапарова по трем статьям - "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников" и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.