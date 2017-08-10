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ЦИК не допустила Садыра Жапарова к президентским выборам

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Айдана Абдуваитова

Экс-депутату Садыру Жапарову отказано в регистрации его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Сегодня на заседании в ЦИКе рассмотрели вопрос о кандидатуре Садыра Жапарова. Большинство членов комиссии сошлись во мнении, что имеющаяся судимость Жапарова в 2013 году не позволяет допустить его к участию в выборах, и ему было отказано в регистрации.

Напомним, в октябре 2013 года на него было возбуждено уголовное дело за попытку насильственного захвата власти, за что он был приговорен к году и пяти месяцам лишения свободы. После освобождения из тюрьмы Жапаров уехал из страны, вернулся весной этого года и сразу был взят под стражу по обвинению в нескольких статьях по массовым беспорядкам в Иссык-Кульской области. Суд оправдал Жапарова по трем статьям - "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников" и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

URL: http://www.vb.kg/364613
Теги:
выборы, Садыр Жапаров, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (55 материалов)
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Комментарии
Адилет Кадыров
10.08.2017, 16:09
Карма: -33
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 86
Комментариев: 96

У нас и так чехарда творится с кандидатами, а еще были бы на выборах рейдер и мародер, спасибо! Но давайте выборы будут выборами, а не клоунадой.

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Чолпон Шакирова
10.08.2017, 16:21
Карма: -13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 87
Минусов: 100
Комментариев: 115

Сегодня на заседании в ЦИКе рассмотрели вопрос о кандидатуре Садыра Жапарова. Большинство членов комиссии сошлись во мнении, что имеющаяся судимость Жапарова в 2013 году не позволяет допустить его к участию в выборах, и ему было отказано в регистрации.

На что надеялся этот слуга Бакиевых??? 

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Перизат Осмонова
10.08.2017, 18:44
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 15

Он уже судимый, какие ему выборы?  Всё закончилось логично, ещё в 2012 году он с Ташиевым получили сроки за попытку переворота и Жапаров, как мы видим, выводов из того судебного процесса не сделал.

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Перизат Осмонова
10.08.2017, 18:45
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Минусов: 1
Комментариев: 15

Садыр Жапаров - бывший любимчик Бакиева, член команды его сына, что едва закончив юрфак стал главой антикоррупционной службы.

Правда никакими громкими посадками он не отличился, зато его сестра вместе с Максом отрейдерили банк на Иссык-Куле.

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