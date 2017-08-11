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Сводки с Иссык-Куля: очередное ДТП со смертельным исходом

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ВБ

10 августа в Иссык-Кульской области в районе села Барбулак по дороге в Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По ее данным, из них двое скончались на месте. Один пострадавший госпитализирован в отделение травматологии Балыкчынской территориальной больницы в 14.45. Шесть человек направлены в отделение экстренной медицинской помощи Тонского медицинского учреждения в 15.45.

В настоящее время больные обеспечены необходимыми лекарственными средствами, лечение и наблюдение продолжается, сообщили в Минздраве.

URL: http://www.vb.kg/364637
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Минздрав
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