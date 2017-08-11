Астероид диаметром 15 метров пролетит недалеко от Земли в октябре

Астероид 2012 TC4 размером 15-30 метров 12 октября этого года должен пройти на расстоянии примерно 44 тысяч км от Земли. Об этом, как пишет Интерфакс, говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

"Астероид подобного размера, в случае попадания в атмосферу нашей планеты, произвел бы такой же эффект как челябинский метеорит (упавший 15 февраля 2013 года - прим.ред)", - отмечается в сообщении.

Астрономы в свою очередь благодаря приближению астероида получат возможность изучить его состав и траекторию полета, добавили в ЕКА.

Астероид был открыт в 2012 году, однако из-за особенностей его орбиты астрономы до недавнего времени не могли отслеживать его перемещение и не могли сказать, как близко он подойдет к Земле.

"Кампания по наблюдению за 2012 TC 4 - часть более широкой международной инициативы, возглавляемой НАСА. Эта кампания является прекрасной возможностью проверить международные навыки по нахождению и отслеживанию объектов возле Земли, а также по оценке наших способностей давать совместный ответ на реальную астероидную угрозу", - отметили в ЕКА.