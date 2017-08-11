Погода
$ 68.90 - 69.12
€ 80.80 - 81.30

Астероид диаметром 15 метров пролетит недалеко от Земли в октябре

151  0
www

Астероид 2012 TC4 размером 15-30 метров 12 октября этого года должен пройти на расстоянии примерно 44 тысяч км от Земли. Об этом, как пишет Интерфакс, говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

"Астероид подобного размера, в случае попадания в атмосферу нашей планеты, произвел бы такой же эффект как челябинский метеорит (упавший 15 февраля 2013 года - прим.ред)", - отмечается в сообщении.

Астрономы в свою очередь благодаря приближению астероида получат возможность изучить его состав и траекторию полета, добавили в ЕКА.

Астероид был открыт в 2012 году, однако из-за особенностей его орбиты астрономы до недавнего времени не могли отслеживать его перемещение и не могли сказать, как близко он подойдет к Земле.

"Кампания по наблюдению за 2012 TC 4 - часть более широкой международной инициативы, возглавляемой НАСА. Эта кампания является прекрасной возможностью проверить международные навыки по нахождению и отслеживанию объектов возле Земли, а также по оценке наших способностей давать совместный ответ на реальную астероидную угрозу", - отметили в ЕКА.

URL: http://www.vb.kg/364639
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  