Житель КНДР переплыл по морю в Южную Корею

Житель КНДР перебрался в Южную Корею, переплыв через морскую границу, сообщает RT со ссылкой на агентство "Рёнхап".

"Около часа ночи у острова Кедондо был спасён дезертировавший житель КНДР, перебравшийся по морю", - говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Отмечается, что обстоятельства побега жителя КНДР из страны пока не выяснены.

В июле северокорейская девушка Лим Чжи Хён, которая бежала в Южную Корею, а после вновь оказалась в КНДР, заявила, что "жизнь на юге была адом".