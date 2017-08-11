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Житель КНДР переплыл по морю в Южную Корею

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Житель КНДР перебрался в Южную Корею, переплыв через морскую границу, сообщает RT со ссылкой на агентство "Рёнхап".

"Около часа ночи у острова Кедондо был спасён дезертировавший житель КНДР, перебравшийся по морю", - говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Отмечается, что обстоятельства побега жителя КНДР из страны пока не выяснены.

В июле северокорейская девушка Лим Чжи Хён, которая бежала в Южную Корею, а после вновь оказалась в КНДР, заявила, что "жизнь на юге была адом".

URL: http://www.vb.kg/364642
Теги:
Южная Корея, Северная Корея
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