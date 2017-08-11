Погода
$ 68.90 - 69.12
€ 80.80 - 81.30

Прошедший год оказался самым жарким за всю историю наблюдений

252  0
www

Общая температура поверхности Земли в 2016 году достигла рекордно высокого уровня за 137-летнюю историю наблюдений. Об этом, как пишет DW, говорится в отчете Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США, опубликованном в четверг, 10 августа. Температура выросла на 0,45-0,56 градуса по сравнению со средним показателем, который фиксировался с 1981 по 2010 год. Экологи связывают это с продолжающимся глобальным потеплением и феноменом Эль-Ниньо.

Кроме того, средняя температура на поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня, превысив показатель 2015 года на 0,01-0,03 градуса. Уровень мирового океана также поднялся до рекордной отметки. В общей сложности этот показатель вырос на 82 мм с 1993 года, когда его начали фиксировать с помощью спутниковых технологий.

Наряду с этим участились тропические циклоны по сравнению со средним показателем за период с 1981 по 2010 год. Концентрация парниковых газов в атмосфере в минувшем году также достигла максимального уровня.

Ранее в июне президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое предполагает общемировые усилия по борьбе с глобальным потеплением.

URL: http://www.vb.kg/364646
Теги:
экология
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  